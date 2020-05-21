Утро в Ижевске: деньги на двор, разметка и медсестра, работавшая в купальнике
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 21 мая. Одевайтесь сегодня тепло и не забудьте зонтик: в Ижевске обещают дожди, а температура воздуха составит +13…+15 градусов. Расскажем вам короткие новости::
-Из-за ремонта по проезду Дерябина движение закроют до июля
-В Удмуртии возобновили плановую вакцинацию
-Уровень воды в Каме начал снижаться
-В ближайшие дни на набережной Ижевска откроется лодочная станция
-Около 50 мешков мусора собрали неравнодушные ижевчане у пруда в Завьяловском районе
-Алина Загитова получила водительские права
Перейдем к подробным новостям:
«Добрососедство»: как ижевчанам выиграть 250 тысяч рублей на благоустройство двора и замену лифта
Фото: архив КП
В апреле в Удмуртии стартовал конкурс «Дом высокой культуры самоизоляции». Ижевчане могут выиграть от 150 до 250 тысяч рублей на благоустройство своего двора и ремонт дома. рассказываем, как выиграть приз.
Завершить нанесение разметки в Ижевске планируют до 11 июня
Фото: Благоустройство г. Ижевска
5 мая в Ижевске начали наносить разметку. Однако практически сразу у горожан возникли вопросы к работам. «Комсомолка» узнала, кто и как в городе наносит разметку и кто будет исправлять недочеты.
Медсестра из Тулы порадовала пациентов купальником под прозрачным костюмом
Фото: соцсети
Фотография медсестры Тульской областной больницы, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм, быстро разлетелась по интернету. Фото было сделано одним из очевидцев. Кстати, пользователи смелый поступок оценили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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