Утро в Ижевске: деньги на двор, разметка и медсестра, работавшая в купальнике

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 21 мая. Одевайтесь сегодня тепло и не забудьте зонтик: в Ижевске обещают дожди, а температура воздуха составит +13…+15 градусов. Расскажем вам короткие новости::

-Из-за ремонта по проезду Дерябина движение закроют до июля

-В Удмуртии возобновили плановую вакцинацию

-Уровень воды в Каме начал снижаться

-В ближайшие дни на набережной Ижевска откроется лодочная станция

-Около 50 мешков мусора собрали неравнодушные ижевчане у пруда в Завьяловском районе

-Алина Загитова получила водительские права

Перейдем к подробным новостям:

«Добрососедство»: как ижевчанам выиграть 250 тысяч рублей на благоустройство двора и замену лифта

Фото: архив КП

В апреле в Удмуртии стартовал конкурс «Дом высокой культуры самоизоляции». Ижевчане могут выиграть от 150 до 250 тысяч рублей на благоустройство своего двора и ремонт дома. рассказываем, как выиграть приз.

Завершить нанесение разметки в Ижевске планируют до 11 июня

Фото: Благоустройство г. Ижевска

5 мая в Ижевске начали наносить разметку. Однако практически сразу у горожан возникли вопросы к работам. «Комсомолка» узнала, кто и как в городе наносит разметку и кто будет исправлять недочеты.

Медсестра из Тулы порадовала пациентов купальником под прозрачным костюмом

Фото: соцсети

Фотография медсестры Тульской областной больницы, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм, быстро разлетелась по интернету. Фото было сделано одним из очевидцев. Кстати, пользователи смелый поступок оценили.