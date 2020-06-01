Утро в Ижевске: ижевские лицеи в топ-50 школ страны, рекорд России по северной ходьбе и доплаты соцработникам

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 июня, понедельник. В городе сегодня ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Удмуртии могут запретить торговлю алкоголем в заведениях общепита с площадью зала меньше 50 «квадратов»

Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»

60-летнего мужчину разыскивают в Ижевске

От укусов клещей пострадали более 6 тысяч жителей Удмуртии

Местным властям в Удмуртии могут разрешить сносить заброшенные дома

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ПОПАЛИ В ТОП

Два ижевских лицея вошли в ТОП-50 школ страны. На 48-м месте оказался лицей №41, а на 49-м - лицей №29: выпускники этих учебных заведений имеют высокие шансы поступить в ведущие вузы страны. Рейтинг составило агентство РАЭКС.

ФОТО: Архив

ЗНАЙ НАШИХ!

Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил рекорд России по северной ходьбе. Он прошел почти 140 километров за 24 часа. Новую вершину Михаил начал покорять 30 мая в Воткинске: дистанцию спортсмен посвятил 180-летнему юбилею Петра Ильича Чайковского.

На фото Михаил Пасынков (справа) и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Варшавский (слева) после финиша. ФОТО: Скриншот

О ДОПЛАТАХ

52 млн рублей выделили Удмуртии на доплаты соцработникам. Деньги получат работники соцобслуживания, оказывающие социальные услуги людям, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Соответствующее поручение было дано ранее президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

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