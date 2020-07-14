Утро в Ижевске: нашествие чаек, новый плавучий остров и рост цен на бензин

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 14 июля. Сегодня погода установит новые температурные рекорды: днем ожидается до +35 градусов! Запаситесь вентиляторами и холодной водой. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочить новости одной строкой:

Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду

18-летнего ижевчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

С 13 июля в Удмуртии введут рекомендательный масочный режим

Цены на бензин выросли в Удмуртии

«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки. Разбирались, почему птицы обосновались в столице Удмуртии

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Как коронавирус изменил рынок труда Ижевска?

ФОТО: Архив

Коронавирус и множество ограничений, связанных с ним, существенно повлиял на рынок труда в Ижевске. Так, «Коммерсантъ»-Удмуртия» проанализировал рейтинг вакансий «Авито Работа». Какие работники требуются в нашем городе и каким соискателям больше всего нужна работа? (подробнее)

Жизнь разделилась на «до» и «после»

ФОТО: Предоставлено героем публикации

Даниилу Лебедеву из Удмуртии - 17 лет. Еще несколько лет назад он жил, как и все ровесники - ходил в школу, гулял с друзьями, занимался спортом. Был надеждой и опорой для родителей. Однако в 15 лет мальчику поставили страшный диагноз - порок сердца. В этот момент жизнь Даниила изменилась навсегда (подробнее).

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 13 июля 2020 года

ФОТО: Архив

На утро 13 июля в Удмуртии зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях. Что еще произошло за день?

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