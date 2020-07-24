2020-07-24T10:34:22+03:00
Общество

Утро в Ижевске: молния, уничтожившая дом, затопленный подвал и открытие кинотеатров

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будут идти дождиСегодня будут идти дождиФото: Константин ИВШИН
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница, а на календаре 24 июля. Сегодня не забудьте прихватить зонтик: синоптики обещают дожди, местами сильные. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:

- Два отделения закрыли в 1 РКБ из-за коронавируса

- «Она отощала, даже торчали ребра»: собаке Бусе в Ижевске ищут хозяев

- Выбрали подрядчика для реконструкции третьей очереди Центральной площади

- «Больше не буду ходить за ягодами в лес»: житель Пермского края потерялся в Удмуртии

- В музее-усадьбе П. И. Чайковского снимают фильм о композиторе

Перейдем к подробным новостям:

Вода лилась из продухов дома: глава Ижевска осмотрел, как город пережил ливни

По традиции больше всего затопило перекресток улиц Карла Маркса и Чугуевского Фото: Анастасия Захарова

По традиции больше всего затопило перекресток улиц Карла Маркса и ЧугуевскогоФото: Анастасия Захарова

В Ижевске накануне, 22 июля, прошел сильный ливень. Горожане жаловались на подтопленные улицы и поваленные деревья, а на нескольких участках дорог не ходил электротранспорт. 23 июля глава города Олег Бекмеметьев выехал на две проблемные точки, чтобы оценить масштаб последствий.

Гроза в Ижевске уничтожила дом пожилой пары

Фото: Тимур Галиуллин

Фото: Тимур Галиуллин

22 июля в Ижевске прошла очередная гроза, которая оставила пару пенсионеров без крыши над головой. «Комсомолка» пообщалась с родственницей пострадавших.

Кинокритик рассказал, что будут показывать в кинотеатрах после их открытия

Кинокритик рассказал о репертуаре кинотеатров после их открытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кинокритик рассказал о репертуаре кинотеатров после их открытияФото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне министр культуры Ольга Любимова заявила о том, что после открытия кинотеатров зрители смогут насладиться «светлыми и простыми» фильмами. А вот прокат тяжелых драм отложат до зимы 2021 года. Но кинокритики с ней не согласны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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