Погибший и трое пострадавших, семилетний ребенок под колесами пенсионера и сбивший пожилую женщину водитель без прав : обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Трое пешеходов пострадали в авариях в Удмуртии на прошлой неделе Фото: pixabay.com

Трое пешеходов пострадали в авариях в Удмуртии на прошлой неделе, а также есть один погибший человек. «Комсомолка» по традиции составила обзор самых запомнившихся ДТП.

Погибший и трое пострадавших

Погибший и трое пострадавших Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

26 апреля, на 11 километре трассы «Ижевск - Сарапул» Завьяловского района на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобили «Chevrolet Lanos» и «ВАЗ 2109». За рулем иномарки был молодой человек 2000 года рождения, 55-летний пассажир, который находился в этой машине, скончался от травм на месте. Также пострадали еще трое человек.

Семилетний ребенок под колесами пенсионера

Семилетний ребенок под колесами пенсионера Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 24 апреля на 1 км трассы «Ува - Сюмси» Увинского района Удмуртии 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил семилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сбивший пожилую женщину водитель без прав

Сбивший пожилую женщину водитель без прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

27 апреля в Сарапуле 37-летний мужчина на автомобиле «ЗАЗ-Шанс» сбил 69-летнюю женщину, переходящую дорогу вне пешеходного перехода. Когда пенсионерка переходила проезжую часть, водитель сдавал назад. При этом отмечается, что он не имел прав на управление транспортным средством.

Автомобиль врезался в бетонное ограждение на набережной

Автомобиль врезался в бетонное ограждение на набережной Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

25 апреля в Ижевске 37-летний водитель автомобиля GENESIS G80 не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него составили административный протокол. А его машину отправили на штрафстоянку.

17-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке

17-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

28 апреля в Ижевске 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезался в машину «Шевроле Нива». Молодой человек не уступил дорогу второму автомобилю на перекрестке. Травмы разной степени тяжести получили 17-летний пассажир автомобиля «Шевроле Нива» и сам молодой водитель «Фольксвагена Поло».

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