Утро в Ижевске: смертельное ДТП, фото за 15 млн рублей и пожизненный срок за убийство и изнасилование

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска и Удмуртии Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. На календаре 1 июня, вторник. Наступил первый день нового сезона. Уже есть планы, как проведете это время? Пока вы думайте, расскажем о главных и интересных новостях города и республики за последние сутки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- «Хотел сделать маме сюрприз»: 11-летнему мальчику в Ижевске продали увядшую розу

- Кража стола из подъезда на улице Фронтовой в Ижевске попала на видео

- Нарушителя благоустройства из Удмуртии вычислили в Феодосии

- Скульптура, олицетворяющая женское божество, появилась в парке Космонавтов в Ижевске

- 4-месячная девочка пострадала в ДТП на улице Кирова в Ижевске

- 300 грамм наркотиков нашли у жителя Ижевска при обыске

- Решившего переплыть пруд мужчину спасатели достали из воды в Удмуртии

С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Новые подробности убийства раскрыли следователи и прокуратура Фото: Амир Закиров

Подозреваемому в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Сарапуле грозит пожизненное заключение. Прокуратура и Следственный комитет рассказали о жутких подробностях преступления.

ОСТАНКИ БОЙЦА ИЗ УДМУРТИИ

Личность найденного солдата установлена, Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В Тверской области области поисковики обнаружили останки 162 двух бойцов. Среди них оказался и солдат из Удмуртии. Личность солдата удалось идентифицировать.

ФОТО ЗА 15 МЛН

Такое объявление появилось на сайте, Фото: скриншот объявления

Фото «двух счастливых друзей» продают в Ижевске за 15 млн рублей. Объявление о продаже выложили на сайте «Авито». Как написал автор объявления, цена ему кажется недорогой.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

В ДТП пострадали 3 несовершеннолетних ребенка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Две машины столкнулись 29 мая 8 км автомобильной дороги «Глазов-Юкаменское». В результате аварии погиб водитель, выехавший на встречную полосу. 5 человек пострадали. Подробности о состоянии пострадавших читайте по ссылке.