Последние новости Ижевска и России на утро 16 февраля: прогулка с ножом закончилась задержанием и фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2 …-4 °С. Пока вы готовитесь к новому дню, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.
В третий раз задержали подростка за незаконный оборот наркотиков
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии, ученик 8-го класса обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ.
Отказ от продажи «Удмуртавтодора»
В Удмуртии вновь не состоялся аукцион по продаже 100% акций дорожной компании «Удмуртавтодор», которые на данный момент находятся в собственности республики.
Прогулка с ножом, закончилась задержанием
14 февраля ижевчане заметили на улице пьяного гражданина, который ходил ножом в руках. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии, на информацию обратила внимание полиция – она и передала сообщение, указав адрес. После этого на место срочно выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и задержал возмутителя спокойствия.
Житель Удмуртии в программе «Давай поженимся!»
Житель Глазова Яков принял участие в программе «Давай поженимся!» (16+). Он поборолся за сердце Франслины из Санкт-Петербурга, владелицы мясного бизнеса.
Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине
Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин. Турнир обрел новый пик популярности после допинг-скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
Пригодный для восстановления
Эксперты вынесли свое решение по возможности реставрации Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Как сообщает пресс-служба курирующего проект Центра территориального развития Удмуртии, итоги первого этапа научных изысканий показали, что здание пригодно для восстановления и может быть приспособлено под современное использование.
Сбили 91-летнюю женщину на улице Карла Маркса
Инцидент произошел 14 февраля около 13:30 во дворе дома № 401 по улице Карла Маркса. Двигаясь задним ходом, водитель автомобиля «Хенде Гретта», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд на незамеченную им пенсионерку.
Узнали, с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии
«Комсомолка» решила узнать, с кем проводят романтические вечера известные жители нашей республики, и собрала для вас 12 политиков, спортсменов и деятелей культуры с их вторыми половинками.