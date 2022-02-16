Последние новости Ижевска и России на утро 16 февраля: прогулка с ножом закончилась задержанием и фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2 …-4 °С. Пока вы готовитесь к новому дню, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

В третий раз задержали подростка за незаконный оборот наркотиков

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии, ученик 8-го класса обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ.

Отказ от продажи «Удмуртавтодора»

В Удмуртии вновь не состоялся аукцион по продаже 100% акций дорожной компании «Удмуртавтодор», которые на данный момент находятся в собственности республики.

Прогулка с ножом, закончилась задержанием

14 февраля ижевчане заметили на улице пьяного гражданина, который ходил ножом в руках. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии, на информацию обратила внимание полиция – она и передала сообщение, указав адрес. После этого на место срочно выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и задержал возмутителя спокойствия.

Житель Удмуртии в программе «Давай поженимся!»

Житель Глазова Яков принял участие в программе «Давай поженимся!» (16+). Он поборолся за сердце Франслины из Санкт-Петербурга, владелицы мясного бизнеса.

Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин. Турнир обрел новый пик популярности после допинг-скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Пригодный для восстановления

Эксперты вынесли свое решение по возможности реставрации Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Как сообщает пресс-служба курирующего проект Центра территориального развития Удмуртии, итоги первого этапа научных изысканий показали, что здание пригодно для восстановления и может быть приспособлено под современное использование.

Сбили 91-летнюю женщину на улице Карла Маркса

Инцидент произошел 14 февраля около 13:30 во дворе дома № 401 по улице Карла Маркса. Двигаясь задним ходом, водитель автомобиля «Хенде Гретта», мужчина 1958 года рождения, совершил наезд на незамеченную им пенсионерку.

Узнали, с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии

«Комсомолка» решила узнать, с кем проводят романтические вечера известные жители нашей республики, и собрала для вас 12 политиков, спортсменов и деятелей культуры с их вторыми половинками.