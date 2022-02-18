Последние новости Ижевска и России на утро 18 февраля: отмена QR-кодов и раскрытие таинственного исчезновения 50-летней женщины

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается местами небольшой снег. Температура воздуха днем составит -3 …-5 °С. Пока вы готовитесь к новому дню, предлагаем вспомнить главные события прошлого дня.

QR-коды отменят с 19 февраля?

QR-коды при посещении общественных мест отменят в Удмуртии с 19 февраля. Такое предложение высказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Деньги со счета женщины сняли из-за номера телефона, которым она не пользовалась полгода

26-летний житель Ярского района купил сим-карту с номером, который раньше принадлежал 24-летней ижевчанке, и воспользовался этим в корыстных целях.

Школу на Берша построили

Госстройнадзор начнет проверять объект 22 февраля. Процедура займет 20 дней. В марте объект планируют ввести в эксплуатацию.

Сбили 10-летнюю девочку на улице Ленина

ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе произошло по ул. Ленина около дома №140а.

Сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог в Ижевске, начнут передавать в ГИБДД

АО «ИПОПАТ» начнет передавать в ГИБДД сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В сообщении отмечается, что машины мешают уборке снега и движению общественного транспорта.

Разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Чехова получено

Ришат Ибрагимов, и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, рассказал, что застройщик получил разрешение на строительство на улице Чехова в Ижевске. Оснований для отказа не было.

«Обиделась на шутку и замерзла насмерть»

В Красногорске раскрыли загадочное исчезновение 50-летней женщины

Утром в среду, 16 февраля, в один из отделов полиции Красногорска явился помятый мужчина. Попросил у дежурного листочек бумаги и ручку. И сел писать заявление.

Снижение заболеваемости коронавирусом в Удмуртии прогнозируют на середину марта

Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР-тестами на COVID-19, но при этом идет снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно.