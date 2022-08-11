Последние новости Ижевска на утро 11 августа 2022 года: погибший при падении в шахту лифта мужчина и спасенная на городском пруду девочка

Главные новости минувшего дня в городе и республике Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 11 августа, четверг. В Ижевске до +23 °C и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

УПАЛ В ШАХТУ

9 августа в Ижевске 27-летний мужчина упал в лифтовую шахту строящегося ЖК с высоты 6-го этажа. От полученной травмы он скончался на месте.

ВОВРЕМЯ ОКАЗАЛИСЬ ПОБЛИЗОСТИ

В Ижевском пруду чуть не утонула 9-летняя девочка. Двоюродная сестра решила «покатать» ее на плечах, но попала в подводную яму. К счастью, неподалеку оказались двое мужчин, они пришли на помощь и вытащили девочек из воды.

НОВЫЙ ПЕРЕХОД

В Ижевске появится новый пешеходный переход через переулок Раздельный. Его оборудуют напротив здания республиканского Управления ФНС. Также будут установлены дорожные знаки.

ЗАКОЛОЛ ИЗ РЕВНОСТИ

66-лений житель Сарапула позвал знакомого в гости. Мужчины посидели, выпили, а потом поссорились. Причиной стала ревность. Пенсионер схватил нож и заколол собутыльника.

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЕТ

В Удмуртии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю она возросла почти в два раза. 10 августа впервые с начала апреля зарегистрировано более 100 новых пациентов. Но врачи ситуацией не удивлены.

6 ЛЕТ МЕЧЕТИ

Вчера, 10 августа, Центральной мечети Ижевска на улице Карла Маркса исполнилось 6 лет. Первый официальный намаз там совершил Талгат Таджуддин – верховный муфтий России. Узнали, как мечеть сейчас выглядит внутри.

НАШЛИ СКЕЛЕТ

В Удмуртии между селом Каркалай и деревней Пачегурт найдены скелетированные человеческие останки. Сейчас личность умершего пытаются установить.

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