Последние новости Ижевска на утро 13 января: история поиска заблудившейся школьницы и снос недостроя на переулке Широком

Снос недостроенного здания на переулке Широком Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13 января. Начать последний рабочий день на неделе мы предлагаем с традиционного утреннего обзора новостей.

Поиски школьницы

11 января город переживал за школьницу, которая уехала не в ту сторону и заблудилась в незнакомом районе. Несколько часов малышка провела на морозе. К счастью, история закончилась счастливо. Поисковики рассказали, как нашли девочку и напомнили родителям, какие вещи обязательно нужно обсудить со своими детьми, чтобы они не растерялись в подобной ситуации.

Снос недостроя

Недостроенное здание находится за Филармонией Фото: Мария Бакланова

На переулке Широком сносят здание, которое начали возводить аж в 2007 году. Но процесс заморозился еще в 2013. Сейчас его убирают.

Новый перевозчик в Можге

12 января в Можге появился новый перевозчик. Он заменит ИПОПАТ, который отказался работать в городе.

Трудности с записью к врачу

Какое-то время жители Удмуртии не смогут записаться на прием к врачу через Госуслуги. Сервис закроют из-за работ на федеральном сервисе. Но есть альтернативные варианты.

Приостановка продажи KFC

Франчайзи KFC обратились в кабмин и попросили приостановить сделку по продаже сети предпринимателю из Ижевска. Их не устраивают условия договора.

Временное закрытие роддома

Единственный роддом в Уве временно приостановил свою работу. Теперь роженицы вынуждены отправляться в Можгу или Ижевск. В Минздраве пояснили, что учреждение не функционирует из-за нехватки специалистов.

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