Последние новости Ижевска на утро 17 февраля: боец, закрывший собой командира от осколков, насилие над женщиной возле Центрального рынка и свидание стоимостью 14 тысяч рублей

Главные события города и республики на утро пятницы. Фото: Лада Иванова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 17 февраля. В Ижевске переменная облачность, гололедица и до -9°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
Глава Ижевска передал Орден Мужества матери погибшего бойца из столицы Удмуртии. В контрбатарейной борьбе военнослужащий закрыл командира от осколков разорвавшегося снаряда и спас его ценой своей жизни.
Награду вручил глава Ижевска. Фото: администрация города
Памятник детям войны может появиться в парке Победы города Воткинска. Идея принадлежит местной общественной с таким же названием. Уже подготовлен эскизный проект, осталось его доработать и утвердить смету.
Эскиз-проект уже подготовлен. Фото: Алексей Заметаев ВКонтакте
21-летнего ижевчанина задержали по подозрению в изнасиловании. Недалеко от Центрального рынка он напал на незнакомую женщину, избил ее и, совершив сексуальное насилие, убежал.
В честь Дня святого Валентина Удмуртстат подсчитал стоимость свидания для жителей региона. Получилось, что в среднем оно обойдется в 14 тысяч рублей, причем кавалеру придется выложить 10 тысяч, а его даме – всего 4 тысячи рублей.
По мнению специалистов, женщины платят меньше
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На улице 10 лет Октября в Ижевске появится новый пешеходный переход. Он будет располагаться рядом с ЖК «Ежевика», «Эверест» и «Норвежский лес». Идею подали жители этих микрорайонов.
Для ремонта подземного перехода возле УДГУ выбрали нового подрядчика. Победителем стала строительная компания «Марстрой» из Казани. Собственно, других участников в конкурсе не было.
Подрядчика выбирают уже не в первый раз
Фото: Мария Бакланова
Новое здание получит прокуратура Первомайского района Ижевска. Оно находится по адресу ул. Ленина, 25.
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