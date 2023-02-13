Последние новости Ижевска на утро 13 февраля: погибший на Украине младший сержант, упрощение процедуры перепланировки и житель Удмуртии, помогающий разбирать завалы в Турции

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 13 февраля. В Ижевске облачно, гололедица и до -6°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.
С младшим сержантом Евгением Полянцевым, погибшим в зоне СВО простилась Удмуртия 11 февраля. Бойца посмертно представили в государственной награде.
В Удмуртии готовится инициатива, благодаря которой процедура перепланировки в многоквартирных домах может стать проще. Правда касается эта инициатива только общедомового имущества. Предполагается, что так можно будет ускорить исполнение программ о формировании комфортной городской среды.
Законопроект касается перепланировок общедомового имущества
Фото: Диля Ахмадишина
Удмуртия начинает готовиться к паводку. Прогнозировать, каким он будет, еще рано, тем не менее, в четырех крупных водохранилищах республики – Ижевском, Камбарском Воткинском и Пудемском – будут заранее понижать уровень воды.
Волонтер из Можги принял участие в разборе завалов на месте рухнувших домов в турецком городе Хатай. Фото появились в социальных сетях.
Последствия землетрясения в Турции Фото:@mozhgatoday
В Удмуртии из-за технических проблем пришлось перенести начисление субсидий по ЖКХ и компенсаций расходов за коммунальные услуги многодетным семьям. Министрой региона пообещал, что на счета граждан все положенные выплаты за январь поступят не позднее 17 февраля.
40 тысяч человек посетили в выходные праздник «Всемирный день пельменя». В сумме участники съели 11 тонн пельменей, а еще 50 кг – разыграли. Получил их ижевский школьник.
Стали известны цифры по дню пельменя
Фото: Мария Бакланова
К административной ответственности привлекли в Ижевске замруководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды городской администрации. Выяснилось, что состоявшиеся в ноябре-декабре 2022 года проверки на предмет соблюдения в городе правил благоустройства проводились с нарушениями.
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