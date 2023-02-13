Последние новости Ижевска на утро 13 февраля: погибший на Украине младший сержант, упрощение процедуры перепланировки и житель Удмуртии, помогающий разбирать завалы в Турции

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 13 февраля. В Ижевске облачно, гололедица и до -6°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

Простились с погибшим

С младшим сержантом Евгением Полянцевым, погибшим в зоне СВО простилась Удмуртия 11 февраля. Бойца посмертно представили в государственной награде.

Перепланировка станет проще?

В Удмуртии готовится инициатива, благодаря которой процедура перепланировки в многоквартирных домах может стать проще. Правда касается эта инициатива только общедомового имущества. Предполагается, что так можно будет ускорить исполнение программ о формировании комфортной городской среды.

Законопроект касается перепланировок общедомового имущества Фото: Диля Ахмадишина

Подготовка к паводку

Удмуртия начинает готовиться к паводку. Прогнозировать, каким он будет, еще рано, тем не менее, в четырех крупных водохранилищах республики – Ижевском, Камбарском Воткинском и Пудемском – будут заранее понижать уровень воды.

Можгинец пришел на помощь жителям Турции

Волонтер из Можги принял участие в разборе завалов на месте рухнувших домов в турецком городе Хатай. Фото появились в социальных сетях.

Последствия землетрясения в Турции Фото:@mozhgatoday

Субсидий придется подождать

В Удмуртии из-за технических проблем пришлось перенести начисление субсидий по ЖКХ и компенсаций расходов за коммунальные услуги многодетным семьям. Министрой региона пообещал, что на счета граждан все положенные выплаты за январь поступят не позднее 17 февраля.

11 тонн пельменей

40 тысяч человек посетили в выходные праздник «Всемирный день пельменя». В сумме участники съели 11 тонн пельменей, а еще 50 кг – разыграли. Получил их ижевский школьник.

Стали известны цифры по дню пельменя Фото: Мария Бакланова

Проверки с нарушениями

К административной ответственности привлекли в Ижевске замруководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды городской администрации. Выяснилось, что состоявшиеся в ноябре-декабре 2022 года проверки на предмет соблюдения в городе правил благоустройства проводились с нарушениями.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».