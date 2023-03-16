Главные новости Ижевска на утро 16 марта: Проколотые колеса 7 машин на Ленина, устранение дорожных дефектов и слухи о новой волне мобилизации

Актуальные новости за прошедший день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 16 марта, четверг. Половина недели позади и совсем скоро выходные! Пока вы готовитесь к новому рабочему дню «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях произошедших в Удмуртии за прошедшие сутки.

Происшествие с 7 машинами на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе

Все пострадавшие хотят взыскать деньги за ремонт авто. Фото: скриншот из видео

15 марта на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске сразу 7 машин пробили колеса из-за ям на дороге. Наши читатели показывают выбоины на дорогах столицы Удмуртии. Пострадавшие планируют составить коллективную жалобу и взыскать деньги за ремонт авто. Подробности в нашем материале.

Дорожные дефекты устранили на 12 улицах в Ижевске за минувшие сутки

Планируется ввести в работу асфальтовый завод Фото: Сергей Грачёв

За последние сутки дорожные службы Ижевска отремонтировали дорожные дефекты на общей площади 198 кв.м. Дорожники побывали на улицах 9-я Подлесная, Ленина, Московская, Новоажимова, Областная, Орджоникидзе, Пойма, Союзная, Карлутской набережной, Южной набережной, Воткинском шоссе и по проезду Копровый.

Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации

В январе добровольцами в Украину отправились более 80 человек Фото: Мария Бакланова

3 марта из республики в зону СВО отправилась очередная партия добровольцев. Александр Бречалов опроверг появившиеся после этого слухи о начале новой волны частичной мобилизации.

«Это не мобилизация. Это добровольное решение человека служить, защищать Родину», – сказал Бречалов.

Подробности читайте в нашем материале.

Более 270 тысяч рублей украли у мужчины при попытке заказать проститутку

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

40-летний житель Удмуртии стал жертвой мошенничества в интернете. Мужчина нашел сайт с девушками по вызову в интернете. Выбрав анкету, он позвонил по указанному номеру, но на звонок никто не ответил. Позднее ему позвонил менеджер. Мужчина, чтобы получить желаемую услугу перевел на счет неизвестного более 270 тысяч рублей. Подробности читайте в нашем материале.

Сотрудника муниципального предприятия в Ижевске обвиняют в получении взяток

Сотрудника одного из ижевских муниципальных предприятий обвиняют во взяточничестве. Директор коммерческой организации дал мужчине деньги. За это он должен был помочь и закрыть глаза на нарушения при приемке товарно-материальных ценностей. Также он покровительствовал при заключении договоров. Подробности читайте здесь.

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