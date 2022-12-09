Последние новости Ижевска на утро 9 декабря: предупреждение о снегопадах, сгоревший грузовик и индексация зарплат бюджетников

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро пятницы, 9 декабря Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 9 декабря. В Ижевске снегопады и до -13°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Сильные снегопады

Продолжительные снегопады с усилением ветра до 17 м/с надвигаются на Удмуртию. Начаться они могут уже сегодня и затянуться на все выходные.

Вспыхнул грузовик

8 декабря после полудня в Ижевске на улице Телегина загорелся грузовик. Уже через 11 минут после поступления сообщения о пожаре диспетчеру пожарные ликвидировали возгорание. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

Фото: Светлана Грачева

Плюс 4%

Впервые за два года в Удмуртии проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы. Это около 125 тыс. человек. Зарплаты поднимутся на 4%.

Новый и.о. вице-премьера

Глава Сарапульского района Игорь Асабин станет и.о. вице-премьера в Удмуртии. Он будет заниматься вопросами строительства и дорогами.

Игорь Асабин сейчас возглавляет Сарапульский район. Фото: /vk.com/igorasabin

Где ижевчане будут встречать Новый год

По данным опроса, 77% ижевчан собираются встречать Новый год дома в кругу семьи. Это больше, чем в прошлом году. Еще 7% жителей Ижевска встретят год Черного Кролика на работе, а 9% пока не знают где будут отмечать.

Переход приведут в порядок

Администрацию Ижевска обязали привести в порядок подземный переход, который расположен на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького. Жители пожаловались в прокуратуру на несоответствие поручней и пандусов потребностям маломобильных граждан, и проверка это подтвердила.

На переход пожаловались местные жители Фото: Архив КП

Что будет с автобусами в Можге

Новый автобусный перевозчик появится в Можге, так как с 1 января ИПОПАТ уходит из этого города. Уже сейчас в Можге курсируют только 10 автобусов, а льготные проездные перестали действовать..

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