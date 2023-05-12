Главные новости Ижевска на утро 12 мая: минирование школы, снос исторического здания и спасенный подросток

Набережная в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 мая, пятница. По прогнозам синоптиков, нас ждет ветреная погода и до + 20°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Спасенный подросток

Врачи и спасенный подросток. Фото: vk.com/id54782022

Врачи из Ижевска спасли жизнь подростка. Его в прошлом году на пешеходном переходе сбила фура, а затем проехалась по нему. Операция длилась 8 часов, многократно привозили кровь и плазму. Но сначала врачи не давали никаких положительных прогнозов.

Новый пешеходный переход

В Ижевске появится регулируемый пешеходный переход через улицу Пушкинскую недалеко от дома №157. Уже идет подготовка к разработке проектно-сметной документации на установку светофора.

Заключили под стражу

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Игре по обвинению в убийстве двух детей арестовали 26-летнего местного жителя. Он поджег диван: дети сгорели в огне.

Птичий грипп

Владельцам придется расстаться даже со здоровыми пернатыми Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рассказываем, как жителям Удмуртии компенсируют ущерб от изъятия домашней птицы из-за распространения птичьего гриппа.

«Минирование» школы

Накануне в Ижевске эвакуировали учеников и сотрудников школы №28. Очевидцы сообщали тогда о возможном минировании учебного заведения.

Снос исторического здания

Фото: Павел Роготнев

Следователи Удмуртии организовали проверку по факту сноса исторического дома купца Соина в Дебесах. Здание продали одному из местных предпринимателей, который решил снести дом.

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