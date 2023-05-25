Главные новости Ижевска на утро 25 мая: пылевые вихри и обрушение беседки на детей

Актуальные новости Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 25 мая,четверг. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за прошедшие сутки.

Семь детей пострадали при обрушении беседки в школе

При происшествии пострадали семеро школьников. Фото: МЧС Удмуртии

24 мая, в 12:13 в деревне Лудорвай на территории местной СОШ обрушились конструкции деревянной беседки, в которой в то время находились дети. На место происшествия тут же вызвали спасателей и медиков. Полную хронологию событй читайте здесь.

Пылевые вихри в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

В 20-х числах мая изумленные жители Удмуртии начали размещать в социальных сетях фото пылевых завихрений. Так, 21 мая крупный вихрь был замечен в Сарапуле, позже впечатляющий столб кружащейся пыли возник на окраине Ижевска. Откуда в Удмуртии такие природные явления «Комсомолке» прокомментировали в гидрометцентре.

Пожар площадью более 1,5 кв. км произошел в деревне в Удмуртии

С начала пожароопасного сезона в Удмуртии произошло 223 ландшафтных пожара. Фото: Архив КП

23 мая, в 9:30 в деревне Новый Чультем Завьяловского района произошел крупный ландшафтный пожар. Его общая площадь составила 1,53 кв. км. Виновницей произошедшего оказалась местная жительница. Подробности читайте здесь.

Новые ограждения у здания Национальной библиотеки в Ижевске установят до 12 июня

У здания национальной библиотеки в Ижевске наконец установят новые ограждения. Как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, новое ограждение будет точной копией того, что было ранее. Подробнее в нашем материале.

Жители Ижевска вновь жалуются на неприятный запах в городе

Многие жители Ижевска вновь отметили неприятный запах на улицах города. Как Объяснили в региональном гидрометцентре, это связно с неблагоприятные метеорологическими условиями. Подробнее в нашем материале.

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