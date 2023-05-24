Новые ограждения у здания Национальной библиотеки в Ижевске установят до 12 июня

Фото: житель Ижевска

Видимо, дождались. У здания национальной библиотеки в Ижевске наконец установят новые ограждения. Как сообщил градоначальник Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР, работы должны закончить к 12 июня – дню города.

«Многие секции старого ограждения были не ремонтопригодны и поэтому было необходимо выплавить новые, по образу и подобию прежних. Новые секции являются точной копией того, что было ранее. Сейчас мы уже готовимся к установке нового объекта», – сообщил Бекмеметьев.

Напомним, ограждение у «Ленинки» снесли в июле 2021 года. В ответ на запрос «Комсомолки» в администрации Ижевска объяснили, что ручной демонтаж конструкции занял бы слишком много времени и поэтому разрушение конструкций тяжелой техникой было необходимо. Ограду обещали восстановить к весне 2022 года, но новые детали завезли к скверу у библиотеки лишь в мае этого года.

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