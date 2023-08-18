Последние новости Ижевска на утро 18 августа: снятие одной из кандидатур на пост главы города и судьба дачи Петрова

День будет жарким
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 18 августа. День обещает быть жарким. А «Комсомолка» начнет это утро с традиционного обзора главных новостей.
Кандидатом меньше
Один из кандидатов сошел с гонки на выборы главы города. Теперь осталось 19 претендентов.
Смерть в реке
Двое мужчин с проблемами по зрению отправились плавать: один незрячий, второй – слабовидящий. Они решили добраться до другого берега реки Симониха. Слепой товарищ только на слух определил, что друг утонул.
Задержание поезда
Поезд из Анапы до Ижевска задержали на пять часов. Причина – технические проблемы.
Судьба дачи Петрова
На даче Петрова, где недавно обрушился балкон, начали вырубать деревья. А еще решают вопрос, кто должен заняться приведением объекта культурного наследия в нормальное состояние.
Как меняются цены
Овощи и фрукты упали в цене, а вот бензин дорожает. Цены уже не такие, как раньше.
Замминистра покидает пост
Александр Попов, заместитель министра здравоохранения, уходит с должности.
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