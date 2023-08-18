Последние новости Ижевска на утро 18 августа: снятие одной из кандидатур на пост главы города и судьба дачи Петрова

День будет жарким Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 18 августа. День обещает быть жарким. А «Комсомолка» начнет это утро с традиционного обзора главных новостей.

Кандидатом меньше

Один из кандидатов сошел с гонки на выборы главы города. Теперь осталось 19 претендентов.

Смерть в реке

Двое мужчин с проблемами по зрению отправились плавать: один незрячий, второй – слабовидящий. Они решили добраться до другого берега реки Симониха. Слепой товарищ только на слух определил, что друг утонул.

Задержание поезда

Поезд из Анапы до Ижевска задержали на пять часов. Причина – технические проблемы.

Судьба дачи Петрова

На даче Петрова, где недавно обрушился балкон, начали вырубать деревья. А еще решают вопрос, кто должен заняться приведением объекта культурного наследия в нормальное состояние.

Как меняются цены

Овощи и фрукты упали в цене, а вот бензин дорожает. Цены уже не такие, как раньше.

Замминистра покидает пост

Александр Попов, заместитель министра здравоохранения, уходит с должности.

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