Последние новости Ижевска на утро 21 августа: ДТП со скорой и погибшие в пожаре животные

День обещает быть прохладным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 21 августа. День окажется прохладным, возможны дожди. А «Комсомолка» предлагает начать этот день с традиционного утреннего обзора новостей.

ДТП со «скорой»

Водитель на перекрестке улиц Пушкинской и Кирова не пропустил «скорую» и из-за этого устроил ДТП с тремя машинами. Включая реанимобиль.

Гибель коз и куриц из-за сигареты

7 коз и 5 куриц погибли в огне по вине человека. В Воткинске в одном из частных хозяйств сгорели надворные постройки. Предварительная причина – непотушенная сигарета. Животных жалко.

Разрыв желудка

В Глазове пришлось поработать санавиации. Им пришлось перевозить мальчика с разрывом желудка.

Махинации со счетами

Руководитель сразу двух организаций за деньги открыл банковские счета и предоставил к ним доступ третьим лицам.

Гибель мотоциклиста

Мотоциклист сел за руль пьяным и улетел в кювет. Все закончилось плачевно.

Маркировка пчел

Пасечники теперь будут обязаны маркировать пчел. Причина – новые правила учета животных, которые нужны, чтобы предотвратить распространение болезней.

Вредитель лесов

В Удмуртии обнаружили очаги распространения уссурийского полиграфа. Этот жук уничтожает деревья. Из-за него ввели карантин в Якшур-Бодьинском и Воткинском районах.

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