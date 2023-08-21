Последние новости Ижевска на утро 21 августа: ДТП со скорой и погибшие в пожаре животные

День обещает быть прохладным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 21 августа. День окажется прохладным, возможны дожди. А «Комсомолка» предлагает начать этот день с традиционного утреннего обзора новостей.
ДТП со «скорой»
Водитель на перекрестке улиц Пушкинской и Кирова не пропустил «скорую» и из-за этого устроил ДТП с тремя машинами. Включая реанимобиль.
Гибель коз и куриц из-за сигареты
7 коз и 5 куриц погибли в огне по вине человека. В Воткинске в одном из частных хозяйств сгорели надворные постройки. Предварительная причина – непотушенная сигарета. Животных жалко.
Разрыв желудка
В Глазове пришлось поработать санавиации. Им пришлось перевозить мальчика с разрывом желудка.
Махинации со счетами
Руководитель сразу двух организаций за деньги открыл банковские счета и предоставил к ним доступ третьим лицам.
Гибель мотоциклиста
Мотоциклист сел за руль пьяным и улетел в кювет. Все закончилось плачевно.
Маркировка пчел
Пасечники теперь будут обязаны маркировать пчел. Причина – новые правила учета животных, которые нужны, чтобы предотвратить распространение болезней.
Вредитель лесов
В Удмуртии обнаружили очаги распространения уссурийского полиграфа. Этот жук уничтожает деревья. Из-за него ввели карантин в Якшур-Бодьинском и Воткинском районах.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.