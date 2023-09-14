Главные новости Ижевска на утро 14 сентября: умер гендиректор «Завода пластмасс», и 6 человек пострадало в ДТП с автобусом

Традиционный обзор «КП-Ижевск». Фото: архив КП

Доброе утро, дорогие ижевчане! Наступило 14 сентября, четверг. Рабочая неделя в самом разгаре, а «КП-Ижевск» спешит напомнить вам об актуальных новостях прошедшего дня.

Спасли выпавшего из моторной лодки мужчину

Мужчина выпал из лодки во время рыбалки на реке Кама в районе села Гольяны. Другие рыбаки вытащили его из воды, а спасатели доставили до берега.

Упавший в воду рыбак был в спасательном жилете. Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Трагическая смерть хоккеиста из Удмуртии

В Австрии трагически погиб бывший игрок хоккейного клуба «Ижсталь» Андрей Федотов. Подробности не разглашаются, проводятся следственные действия.

Выпал из окна элитной многоэтажки

Утром 13 сентября на улице Горького под окнами многоэтажки было найдено тело без признаков жизни. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Мужчина погиб. Фото: @izhevsk_online

Закроют движение на участке улицы Репина

С 07:00 16 сентября до 12:00 17 сентября в районе дома №35 к1 в Ижевске перекроют движение из-за строительства новой теплотрассы.

Умер гендиректор «Завода пластмасс»

Генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Игорь Барашенков скончался 12 сентября. Прощание прошло 13 сентября.

Барашенков Игорь Васильевич. Фото: АО «Ижевский завод пластмасс»

Новый стадион для школы №16 появится в октябре

57 рублей было выделено на создание нового стадиона. Как отмечается, там смогут заниматься активным отдыхом не только ученики, но и обычные граждане.

6 человек пострадало в ДТП с автобусом

Утром 13 сентября произошло ДТП с автобусом и легковушкой. На данный момент пострадало 6 человек, все они доставлены в РКБ №1.

Все пациенты направлены на амбулаторное лечение. Фото: МВД по Удмуртии

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