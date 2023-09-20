Главные новости Ижевска на утро 20 сентября: приезд Владимира Путина в Удмуртию и экскурсия для него по заводу «Аэроскан»

Традиционный обзор новостей. Фото: @kremlin_news

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 20 сентября. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Визит президента

Владимир Путин посетил Ижевск в День оружейника. Президент страны посетил предприятие «Аэроскан», а также провел заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудили три важнейших вопроса в сфере военного развития страны.

Президент посетил столицу Удмуртии в День оружейника. Фото: http://kremlin.ru/

Изъятие участка

Земельный участок под аварийным домом на улице Городок Машиностроителей изымут в Ижевске. Постановление подписал мэр города. Собственникам квартир направят на соглашение проект об изъятии.

Срок действия постановления составляет 3 года со дня его принятия. Фото: скриншот Google maps

Исчезновение «Бабинских колбас»

Жители Удмуртии отметили, что из магазинов региона пропала продукция компании «Бабинские колбасы». Рассказываем, что произошло и вернутся ли колбасы мясокомбината на прилавки.

Кредиторы предприятия подали заявление о признании мясокомбината банкротом. Фото: Гульназ Гарадымова

«Не тот уровень» Ижевска

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему почему летний чемпионат России по биатлону больше не проводят в Ижевске. По его словам, организаторы в первую очередь обращают внимание на комфорт спортсменов, а площадка столицы Удмуртии «не соответствует нужному уровню».

Виктор Майгуров. Фото: sportsdaily.ru

Проблемы на почте

Жители Ижевска пожаловались на работу отделений «Почты России» и застрявшие в сортировочных пунктах посылки. «КП – Ижевск» направила запрос руководству компании и выяснила, в чем проблема.

Уровень укомплектованности городских отделений операторами составляет 87,7% Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасение ребенка

Спасатели Глазова помогли маленькой девочке, которая застряла в заблокированном авто. Специалисты вскрыли дверь машины и передали ребенка маме.

Помощь медиков ребенку не требовалась. Фото: @pssur

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