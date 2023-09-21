Главные новости Ижевска на утро 21 сентября: бесплатные платные парковки и привлеченные к ответственности сотрудников администрации города

Традиционный обзор «КП-Ижевск». Фото: архив КП

Доброе утро, дорогие ижевчане! Наступило 21 сентября, четверг. Рабочая неделя продолжается, а «КП-Ижевск» не забывает напомнить вам о новостях прошедшего дня.

Владимир Путин о здравоохранении в Удмуртии

Президент посетил Ижевск и обсудил с главой Удмуртии Александром Бречаловым существующие проблемы в здравоохранении. Однако наряду с этим Александр Бречалов сообщил и о том, что уже удалось изменить в лучшую сторону.

Владимир Путин посетил Ижевск 19 сентября. Фото: http://kremlin.ru/

Участницы «Миссис Удмуртия» высадили сирень

30 красавиц высадили в ботаническом саду высадили кусты сирени. Теперь посадка деревьев стала новой осенней традицией среди представительниц конкурса.

ОРВИ снова наступает

За неделю почти 12 тыс. человек заразились респираторным заболеванием. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 47%.

Больше всего заболевших ОРВИ зарегистрировали в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Женщина 37 лет погибла в ДТП

19 сентября в 12:00 в деревне Гоголи Камбарского района произошло смертельное ДТП. 43-летний пьяный мотоциклист съехал в кювет и опрокинулся. Женщина находилась в коляске транспортного средства и в результате, умерла.

130 литров рябинового варенья сварили в Удмуртии

Такое количество варенья сварили в рамках фестиваля РЯБИНАfest. Мастерицы варили его в настоящих печах. Получить его мог любой желающий, но нужно было поучаствовать в мастер-классах и играх.

Мастерицы музея-заповедника «Лудорвай» варили лакомство в настоящих печах. Фото: администрация Ижевска

Платные парковки на день стали бесплатными

Администрация города сообщила о том, что 20 сентября платными парковками удастся воспользоваться бесплатно. Так как были зафиксированы неполадки в работе банка.

Осудили сотрудников администрации Ижевска

Должностных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за плохую работу с обращениями граждан в сфере ЖКХ. Вскоре нарушения были устранены, а ижевчане получили ответы на запросы.

Сейчас нарушения уже устранили Фото: Амир Закиров

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