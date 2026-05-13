Главные новости Ижевска на утро 13 мая: годы без канализации и ДТП с погибшим ребенком

Новая среда пришла в Ижевск. 13 мая в нашем городе потеплеет до +23°С, пройдут дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

30 лет без канализации

В Ижевске 40 семей, проживающих в пяти многоэтажных домах на улице Зимней, вот уже почти 30 лет живут без центральной канализации. В 90-х годах сгорела подстанция, которая обслуживала систему канализации в микрорайоне. С тех пор местные жители вынуждены мириться с выгребной ямой. Септики, переоборудованные из ливневых колодцев, расположены прямо под окнами. Весной, осенью и во время ливней емкости переполняются, распространяя зловоние и создавая антисанитарные условия. Нечистоты плавают прямо в подъезде.

Здания регулярно подтапливает, а положение усугубляет разрушающаяся кровля, – ремонтом крыши УК не занимается, реагируя на жалобы лишь формально.

СК возбудил уголовное дело.

Девочка погибла в ДТП

Утром 9 мая на участке федеральной трассы у села Люкшудья в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Примера» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В аварии погибла его 15-летняя пассажирка.

При этом сам виновник трагедии и второй пассажир – 18-летний юноша – с места происшествия скрылись. По факту аварии проводится расследование.

Троллейбусное дело

В Ижевске продолжают разбираться в обстоятельствах ликвидации троллейбусного движения. Расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) идет полным ходом.

По данным следствия, осенью 2025 года уполномоченные органы приняли решение отменить сразу несколько маршрутов экологически чистого транспорта, заменив их автобусами.

Сейчас следователи осматривают контактную сеть. Изъята и изучена документация, представляющая интерес для дела. Допрошено более 60 свидетелей, в том числе должностные лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, администрации Ижевска и МУП «ИжГЭТ».

Беспилотная опасность

12 мая в 10:15 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность». Такой сигнал вводится, если в соседних регионах замечают БПЛА.

Сигнал отменили в 14:25. Об атаках с воздуха не сообщалось.

Поселок без газа

В коттеджном поселке «Русь», граничащем с Ижевском, выявили утечку газа на газопроводе, питающем более 300 домов. На время аварийно-восстановительных работ дома были отключены от системы газоснабжения.

«Сегодня в населенном пункте работают несколько бригад, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее. Кроме того, в ходе повторного пуска газа мы проведем в каждом доме техобслуживание газового оборудования», - пояснил главный инженер АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Прокопьев.

