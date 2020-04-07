Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 апреля 2020: четыре новых случая заражения и чиновница, нарушившая режим самоизоляции
7 апреля утром стало известно о четырех новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Среди них есть ребенок (подробнее).
Что еще произошло:
- Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу.
- Режим самоизоляции в Удмуртии: по результатам рейда 608 человек не находились дома.
- Как чувствуют себя зараженные коронавирусом ижевчане?
- «Непорядочные бизнесмены пытаются нажиться на ситуации»: глава Ижевска о ночной продаже алкоголя.
- Режим самоизоляции в Удмуртии: как пенсионерам старше 65 лет оформить больничный?
- Как ижевчанину удалось вернуться с круизного лайнера в республику, чем и как лечат и его, а также чем заболела его жена, он рассказывает в Интернете, в одном из популярных мессенджеров. «Комсомолка» приводит его историю.
- 8 апреля в Ижевске вновь скорректируют движение автобусов.
- Минсельхоз Удмуртии: «Дефицита продуктов в республике нет». Как изменились цены в магазинах с 30 марта.
- Грозят ли штрафы жителям Удмуртии, отпускающим детей гулять во время режима самоизоляции?
При этом "Комсомолка" продолжает транслировать утренние зарядки с детьми. Сегодня тренер-преподаватель по детскому фитнесу, мама троих детей Анна Ванлее и ее дочка Стефани показали серию простых упражнений для осанки.
Тренер из Ижевска вместе с ребенком показала простые упражнения для исправления осанки .#Лучшедома
ИСТОЧНИК KP.RU
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