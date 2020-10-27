Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 октября 2020 года: 120 новых случаев заражения и обязательное ношение маски в местах массового пребывания Фото: pixabay.com

На утро 27 октября в Удмуртии выявили 120 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 137 человек. 5 пациентов скончалось.

За всё время провели уже 489 769 исследований. Из них за последние сутки сделали 4 953 теста.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 8 504 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 408 человек. 156 пациентов, к сожалению, скончались.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии назначили нового советника главы Удмуртии по здравоохранению. Совсем скоро узнаем, какие новые меры введут в республике и как теперь будут распределены 960,5 млн, которые дополнительно заложили в бюджет района в связи с пандемией.

А уже сейчас Роспотребнадзор обязал граждан носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, а также в лифтах.

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