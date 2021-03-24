В Удмуртии ввели новые СНиПы по уборке для сферы ЖКХ

Руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как экономить на оплате коммунальных услуг? Какие нововведения и технологии применяются сферой ЖКХ? Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) об этом рассказал руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: какие новые СНиПы по уборке ввели в Удмуртии? Что такое энергоэффективный ремонт?

Кстати, в рамках недельного марафона ЖКХ жители города уже узнали, куда обращаться, если обнаружили проблемы с газовым оборудованием. Еще нам рассказали, о планах «Удмуртских коммунальных систем» и как проходит газификация в 2021 году. А ранее мы делились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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