Погода на майские праздники 2021 в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. О том. какая погода ждем жителей Ижевска в майские праздники, расскажем прямо сейчас.

Мир! Труд! Май! И дожди! 1 мая, в субботу, по данным Яндекс.Погоды, весь день будет капать с неба. А столбик термометра не поднимется выше +10°C. Кстати, в этом году в Ижевске было решено отменить традиционную демонстрацию, которая проходит в первый день мая. Вместо нее будет концерт.

2 мая, в воскресенье, потеплеет до +12°C, осадков не будет. Ожидается облачная погода с прояснениями. Если будет сохраняться такая погода, то в Ижевске начнут обработку от клещей.

3 мая, в понедельник, весь день будет пасмурно. В среднем температура воздуха будет держаться в пределах +14°C. Также в зависимости от погоды будет решено, в какой день начнут ходить первые рейсы теплоходов на набережной Ижевска.

4 мая, во вторник, потеплеет на пару градусов, но также будет пасмурно.

К 5 мая, среде, распогодится - ижевчан будут радовать +19°C на термометре и изредка выходящее из-за облаков солнце.

6 мая, в четверг, планируют запустить новое 27-метровое колесо обозрения в парке Кирова. Тем более, что погода будет подходящей: +18°C, без осадков.

7 и 8 мая, в пятницу и субботу, ожидаются тучи, а столбик термометра поднимется до +20°C.

9 мая, в День Победы, из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до +18°C, однако будет дуть сильный ветер - до 6,6 м/с. С программой праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске можно ознакомится здесь.

А в последний выходной день, 10 мая, резко похолодает: столбик термометра опустится до +5°C. Зато будет светить яркое солнце.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Время очистки тротуаров сократилось на четверть за последние полгода в Ижевске

19, 26 и 28 автобусы изменят свои маршруты на время проведения репетиций Парада Победы в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.