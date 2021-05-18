Рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-главе Удмуртии началось в Ижевске

Сейчас экс-глава Удмуртии освобожден по состоянию здоровья Фото: Амир Закиров

В Ижевске суд приступил с рассмотрению иска Генпрокуратуры России к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» предъявила иск к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей», – говорит официальный представитель Генпрокуратуры России Артем Иванов.

Напомним, ведомство считает, что в 2007-2016 гг. Александр Соловьев, имел не предусмотренный законом доход, скрываемый от декларирования.

Как указано в иске, Соловьев и члены его семьи, также доверенные лица приобрели 75 квартир, домов и земельных участков на общую сумму 169 млн рублей при совокупном доходе в 24 млн рублей. При этом отмечается, что большинство из перечисленных объектов недвижимости принадлежали дочери политика. По информации ФНС России легальных источников дохода она не имела.

Также в Генпрокуратуре утверждают, что экс-глава Удмуртии через доверенных лиц был собственником объекта незавершенного строительства, а именно: производственного здания ООО «Удмуртстальмост». Кроме того, он владел 30% уставного капитала данной организации. Помимо этого Александр Соловьев профинансировал предприятие ООО «АБЗ Пойма» на 39,5 млн рублей при имеющемся доходе всего в 19,1 млн рублей.

Напомним, 14 октября 2020 года 70-летнего политика приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 275 млн рублей, обвинив в получении крупной взятки во время строительства мостов через реку Каму. В феврале 2021 года суд отклонил апелляцию экс-главы, после чего здоровье Александра Соловьева резко ухудшилось. Политика доставили в реанимацию РКДЦ и в телеграм-каналах даже сообщали о его смерти, однако информация была опровергнута родственниками. Дочь Александра Соловьева рассказала, что ее отец жив, но парализован.

18 марта 2021 года политика освободили по состоянию здоровья.

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