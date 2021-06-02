Еще более 21 тысячи комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» привезли в Удмуртию

Раньше препарат использовался только для маломобильных пациентов Фото: Диля Ахмадишина

1 июня в Удмуртию поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона», состоящая из 21 140 комплектов доз, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Теперь этой вакциной будут прививать людей старше 18 лет в медицинских организациях.

Напомним, «ЭпиВакКорона» впервые поступила в Удмуртию в середине апреля, тогда ее начали использовать для вакцинации маломобильных граждан. Чуть позже, в конце апреля, в регион привезли третью вакцину против коронавируса – «КовиВак».

На сегодняшний день в Удмуртию поступило уже 140 754 комплекта трех вакцин. На утро 1 июня первым компонентом уже было привито 117 137 человек, вторым – 90 587 человек.

Ранее мы рассказывали, где можно привиться от коронавируса в Ижевске, как подготовиться к вакцинации и как дождаться своей очереди.

Кроме того, «Комсомолка» разбиралась, чем отличаются вакцины и можно ли людям вводить первый и второй компонент от разных препаратов, а также, как себя вести после прививки от коронавируса и стоит ли опасаться осложнений.

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