В Удмуртии в связи с жесткой посадкой вертолета на территории 1-й РКБ прекращены полеты санавиции

Доставлять пациентов из дальних районов республики пока будут наземным спецтранспортом. Фото: Сергей Грачев

После случая с жесткой посадкой вертолета на крышу гаража на территории 1-й Республиканской клинической больницы в Удмуртии приостановили полеты санавиации. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, решение по продолжению или расторжению контракта примут после установления причин происшествия.

««До завершения следственных действий и установления причины происшествия полеты временно приостановлены. Санитарная эвакуация пациентов будет выполняться наземным спецтранспортом», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу технического здания больницы. В этот момент внутри находился пациент, которого позже успешно прооперировали. Травмы получил фельдшер. Предварительной причиной происшествия называют боковой ветер. Проверки начали Следственный комитет и прокуратура. «Комсомолка» поговорила со свидетелями происшествия.

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