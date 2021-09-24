Последние новости Ижевска на 24 сентября 2021 года: жесткая посадка вертолета санавиации и установка новых опор освещения

Рассказываем о главных новостях минувшего дня Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня весь день ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +10…+12 °C. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро пятницы, 24 сентября одной строкой:

«Хотела вернуть зарядку от телефона»: в Удмуртии выявлен факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

Подкаст: где появятся новые опоры освещения в Ижевске.

Следственный комитет и прокуратура проверят инцидент с аварийной посадкой вертолета санавиации в Ижевске.

Ижевский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 октября.

Водитель мусоровоза погиб после столкновения с опорой ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске.

Юная ижевчанка обошла 4 гроссмейстеров в шашках.

Перейдем к подробным новостям:

ВЕРТОЛЕТ САНАВИАЦИИ ЖЕСТКО ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА КРЫШУ В ИЖЕВСКЕ

Вертолет приземлился на крышу технического здания больницы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

23 сентября в Ижевске вертолет санавиации жестко приземлился на крышу технического здания больницы. В этот момент внутри находился пациент, которого позже успешно прооперировали. Травмы получил фельдшер. Предварительной причиной происшествия называют боковой ветер. Проверки начали Следственный комитет и прокуратура.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ИЗ УДМУРТИИ СТАЛ АМБАССАДОРОМ КОМПАНИИ H&M

Елисей и его мама Анастасия. Фото: Предоставлено героем публикации

В июне 2021 года шведский бренд одежды H&M провел в России онлайн кастинг, цель которого – выбрать новых амбассадоров для своей детской коллекции. Среди победителей оказался Елисей Коробейников из Воткинска.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ УДМУРТИИ ПОГИБЛА ОТ РУК СТРЕЛКА В ПЕРМИ

Анна погибла от рук пермского стрелка 20 сентября 2021 года. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

20 сентября в Перми погибли шесть человек. Среди них оказалась жительница Удмуртии, 26-летняя Анна. Знакомые до сих пор не могут поверить в случившееся. Некоторые из них не понимают, как она оказалась в вузе в тот трагический день.