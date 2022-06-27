«Я действительно не строил себе золотых замков»: экс-глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб выступил в суде с последним словом

Экс-глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб выступил в суде с последним словом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 27 июня, в ходе заседания в Октябрьском районном суде в Ижевске с последним словом выступил бывший экс-министр строительства Удмуртии, экс-директор ГУП «ТПО ЖКХ УР» Иван Ястреб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

«Я понимаю, что нарушил закон, и действительно в этом раскаиваюсь. Но я никогда не был связан с уголовным кодексом и, честно говоря, прочитал его впервые в жизни в СИЗО. Я понял, какие в принципе статьи есть, и что они подразумевают. Ваша честь, я действительно не строил себе никаких золотых замков и не выстраивал роскошную жизнь на полученные денежные средства, у меня такой цели не было. Но закон я нарушил - и готов понести наказание за то, что преступил закон, и все инкриминируемые мне преступления, в которых я на сегодняшний день обвиняюсь», — сказал он.

Ястреб попросил суд назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Оглашение приговора назначено на 14:30 29 июня.

Напомним, в конце октября 2020 года Ивана Ястреба задержали по обвинению в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. Иван Ястреб и второй фигурант дела признали свою вину. Во время судебных прений защита экс-министра строительства Удмуртии попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тимур Ягафаров выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии от ЛДПР

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой парикмахерши

В Удмуртии опрокинулась переполненная легковушка, пострадал годовалый ребенок

В Удмуртии врачи эвакуировали женщину, не выходившую из дома 7 лет