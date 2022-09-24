Днем 25 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди с грозами
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Днем 25 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«По информации Удмуртского гидрометцентра, днем 25 сентября местами по республике ожидается сильный дождь. Вечером местами грозы», - говорится в сообщении.
Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
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