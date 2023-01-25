Без электричества и горячей воды остались жители Можги из-за новой коммунальной аварии

На подземной кабельной линии произшла авария. Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте @m_trofimov

24 января в Можге из-за повреждения подземной кабельной линии без электричества и горячей воды остались жители Короленковского микрорайона. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Михаил Трофимов.

Над устранением неполадок работала аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц техники. В результате отключения электричества перестали работать 3 котельные. Подача ГВС прекратилась.

Сообщение об аварии поступило в ЕДДС Можги в 18:09. В 20:35 потребителей подключили по резервной линии. Системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

Напомним, что 13 января в Можге произошла авария на теплосетях, в результате которой четверть населения города осталась без отопления практически на неделю. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Замглавы администрации Можги, который в момент аварии выполнял обязанности градоначальника, решил уйти с должности. Ранее «Комсомолка» связалась с местной жительницей и узнала, как можгинцы справлялись с ЧП и что делали власти.

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