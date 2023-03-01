В Можге объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Фото: Администрация Можги

В Можге объявили конкурс на выбор главы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, предыдущий глава города Михаил Трофимов принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом он объявил в свой последний рабочий день 25 февраля.

Заявки на пост главы Можги принимаются с 7 по 23 марта. Сам же конкурс пройдет 28 марта в здании администрации города.

Сейчас обязанности главы муниципалитета исполняет первый замглавы Эрик Уразов. Напомним, его назначили на этот пост 1 февраля. Ранее эту должность занимал Руслан Галеев, который также, как и Трофимов уволился по собственному желанию. Причиной ухода он назвал то, что не смог справиться с коммунальным коллапсом в городе в начале января.

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