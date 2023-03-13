186 км коммунальных сетей обновят в Удмуртии в 2023-2024 годах

Ремонт пройдет в трех городах и 10 районах. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила программу Удмуртии по обновлению коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

На модернизацию коммунальных сетей из федерального бюджета выделят 1 млрд 59 млн рублей.

За следующие два года в Удмуртии обновят 76,6 км сетей теплоснабжения, 96,3 км – водоснабжения и 13,3 км – водоотведения. Это улучшит жизни 22 тысяч человек. Ремонт пройдет в трех городах – в Воткинске, Глазове и Можге. Также теплосети обновят в 10 районах, а именно в: Алнашском, Балезинском, Каракулинском, Кизнерском, Красногорском, Селтинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском. В тех муниципалитетах, где коммунальная проблема стоит особенно остро, работы уже распланированы на 2 года. К таким объектам относятся Балезино, Воткинск и Можга. Напомним, в январе этого года в Можге произошел настоящий коммунальный коллапс. Тогда без отопления остались более четверти населения города, а именно 11,6 тыс. можгинцев. После окончания ЧП со своих постов ушли замглавы администрации Можги Руслан Галеев и глава города Михаил Трофимов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пик паводка в Удмуртии в 2023 году ожидается с 15 по 24 апреля

Причиной пожара в кафе «Кинза» в Ижевске стало горение в вентиляции

В Удмуртии подешевели огурцы и картофель