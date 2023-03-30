Эрика Уразова назначили на пост главы Можги

Фото: Эрик Уразов ВКонтакте @id780942735

30 марта депутаты Гордумы в Можге избрали нового главу города. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эту должность назначили Эрика Уразова.

В конкурсе на это место Уразов обошел 5 других претендентов, в том числе директора МУП «Водоканал» из Воткинска Олега Бердышева. На 21-ой сессии парламента они представили депутатам свои программы. После этого по результатам тайного голосования кандидатуру Уразова утвердили на должность главы единогласно.

Напомним, ранее эту должность занимал Михаил Трофимов, который уволился в конце февраля по собственному желанию. До него также по собственному желанию уволился замглавы администрации Можги Руслан Галеев. Причиной своего ухода он назвал коммунальный коллапс на теплосетях города в начале года. Тогда без отопления остались 11,6 тысячи можгинцев при том, что население города составляет 44 тысячи человек.

СПРАВКА:

Эрик Уразов родился в 1979 году. Окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», а также является выпускником факультета «Финансы и кредит» в ИжГТУ.

2000-2007 год – деятельность в правоохранительных органах.

2007-2016 год – руководитель автотранспортных предприятий Можги и Смоленска.

2016-2023 год – первый замглавы Администрации Селтинского района.

С 1 февраля 2023 года – первый заместитель - заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике.

С 25 февраля 2023 года – и.о. Главы Можги.

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