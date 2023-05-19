Строительство нового терминала аэропорта Ижевска идет с опережением графика

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Строительство нового терминала аэропорта в Ижевске идет полным ходом. Как сообщает председатель регионального правительства Ярослав Семенов, подрядчик выполняет работы в опережение запланированного графика.

Быстрому ходу работ способствуют погодные условия. На данный момент на стройке уже перенесли коммуникации и завершили устройство котлована. Ежедневно на площадку выходят до 80 человек. Сейчас ведутся работы по изготовлению опалубки и армирования, а также устанавливаются опоры и заливаются фундаменты.

Напомним, строительство нового терминала началось в апреле 2023 года. По планам властей, основные работы в строительстве закончат в этом году, а уже в 1 квартале 2024 года объект сдадут. Отметим также, что 22 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому аэропорту Ижевска был присвоен статус международного. «Комсомолка» разобралась в том, как это событие повлияет на экономику республики.

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