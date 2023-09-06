Более 1,2 тыс. погибших особей: массовый мор рыбы зарегистрировали на реке Вала

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды в реке Вала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 4 августа 2023 года из-за загрязнения воды на реке произошел массовый мор рыбы. Недалеко от деревни Слудка в Вавожском районе было обнаружено свыше 1,2 тысяч погибших особей.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, а также запросили документацию с предприятий, которые сбрасывают воду в реку. Кроме того, пробы воды и донных отложений были направлены на химическую экспертизу.

Напомним, повторное загрязнение реки зафиксировали в июле. По факту экологической катастрофы в правительстве Удмуртии прошло совещание, на котором обсуждались способы решения этой проблемы. Ранее к мониторингу загрязнения воды в реке подключили беспилотники.

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