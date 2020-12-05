Итоги недели в Удмуртии: планы по открытию платных парковок в Ижевске и увеличение времени работы заведений общепита

Итоги недели в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первая неделя декабря выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Коронавирирус выявили у фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой

Новые трамваи «Львенок» пройдут опытную обкатку в Ижевске

Определился подрядчик: 18 дворов отремонтируют в Ижевске в 2021 году

Новое помещение для травматологии Ижевска определят до конца года

Удмуртские дизайнеры разукрасили боинг «Ижавиа» в национальные цвета

Обыски в Управлении по физической культуре: руководители отказались комментировать информацию

Факт сокращения 200 сотрудников «Ижводоканала» проверит прокуратура

Совет директоров «Корпорации развития Удмуртской Республики» утвердил врио генерального директора

Общероссийский народный фронт выявил нехватку лекарств в аптеках Удмуртии

Новогодняя елка и ледяной городок появятся на Центральной площади Ижевска к 19 декабря

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Платные парковки в Ижевске

Платные парковки в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Четыре пилотные платные парковки откроют в Ижевске. В течение первых дух месяцев они будут работать в бесплатном режиме. На первом этапе внимание будет сконцентрировано на центральном квадрате. Там планируют создать порядка полутора тысяч машиномест. На парковках планируют установить камеры и банкоматы. Отмечается, что на данный момент уже разработали всю техническую документацию для создания первых площадок для паркинга. (подробнее)

Строительство школы на Берша в Ижевске

Школа на Берша Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу. Он дал распоряжение подрядчику насчет сроков завершения ремонта. Задача - построить школу не позднее мая 2021 года. Проверка графика выполнения работ мэром города показала, что на данный момент подрядчик укладывается в срок. (подробнее)

Корпоративам быть

Корпоративам быть Фото: pixabay.com

График работы заведений общепита снова изменится. С 11 декабря власти Удмуртии планируют увеличить время работы общественного питания. (подробнее)

Также на этой неделе сняли ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. (подробнее)