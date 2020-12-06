Сбитая насмерть девушка, дважды пятеро пострадавших и разорванная машина: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На этой неделе не обошлось без летальных исходов Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По традиции каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. К сожалению, эти семь дней не прошли без летальных исходов.

Водитель без прав и перевернутое авто

Авто перевернулось из-за водителя без прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Молодой человек был без прав. 55-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель отказался от медицинского теста на состояние алкогольного опьянения.

Сразу пять пострадавших

Пять пострадавших из-за одной аварии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

58-летний водитель автомобиля «Ниссан» врезался в стоящий на обочине автомобиль «Митцубиси Паджеро» 70-летнего пенсионера. Машина виновника ДТП вряд ли подлежит восстановлению. Кузов сильно пострадал: капот и передний бампер полностью деформированы. Также разбито лобовое стекло. Пятеро человек были госпитализированы: два водителя и трое пассажиров.

Сбитый подросток

Сбитый подрост был без прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

47-летний водитель автомобиля «Рено-Сандеро» сбил 15-летнего подростка на мопеде. Отмечается, что подросток не имел прав на управление транспортом. В результате ДТП юноша и его 15-летний пассажир получили травмы.

Разорвало на две части

Машину будто разорвало на две части Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

31-летний водитель автомобиля «ИЖ» врезался в фонарный столб. Из-за этого его машину разорвало на две части. водитель не имел водительских прав. Он не справился с управлением. Пострадавших нет.

И снова пятеро пострадавших

Это вторая авария за неделю, где пострадало пятеро Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21-летний водитель, поворачивая налево, не пропустил машину. За рулем также был молодой человек, 23-х лет. Пострадали двое водителей и трое пассажиров.

Молодую девушку сбили насмерть

19-летнюю девушку насмерть сбили на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Девушка шла вечером по дороге без светоотражающих элементов. Поэтому водитель мог просто не заметить пешехода. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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