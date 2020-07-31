Утро в Ижевске: смертельное ДТП, спасение собаки из пожара и новая жертва коронавируса

Доброе утро, Ижевск! Фото: Амир ЗАКИРОВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 31 июля. Сегодня в городе ожидается небольшой дождь и 22 градуса тепла. Желаем скорейшего завершения трудовых будней и отличных выходных! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:
В Удмуртии с 30 июля разрешили проводить физкультурные мероприятия
«Сжалась от страха, глаза были огромные»: пожарный в Ижевске спас собаку из горящей квартиры
«Вылетел на «встречку»: в Удмуртии произошло смертельное ДТП
Испанский журналист расскажет об Удмуртии в проекте Desde Rusia
На четырех улицах Ижевска приостановят движение автомобилей
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Как преобразятся Монумент десантникам и сквер у Национальной библиотеки в 2020 году?
Фото: Мария ШИЛОВА
29 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как идет благоустройство двух новых общественных пространств: территории у монумента Слава ВДВ у Дворца пионеров и сквера на территории Национальной библиотеки (подробнее).
Жители и гости Удмуртии могут принять участие в уникальном краеведческом квесте
Фото: Алена СЕЛЕЗНЕВА
В Удмуртии стартует уникальный краеведческий квест (18+), в котором предлагают принять участие желающим жителям и гостям региона (подробнее).
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 июля 2020 года
Фото: Pixabay
На утро 30 июля в Удмуртии зарегистрировали 19 новых случаев заражения коронавирусом, еще одна женщина с подтвержденным анализом скончалась, ей было 77 лет. Что еще произошло за день?
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