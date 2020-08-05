Утро в Ижевске: ребенок, которого «убило» деревом, «Лексус» за долги и индексация пенсий

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 5 августа, синоптики обещают солнечный день, температура поднимется до +26 градусов. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду.

- Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус».

- 11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом.

- «Скончалась в больнице»: в Ижевске 2-летняя девочка уронила на себя подставку с телевизором

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Изменения августа

Фото: Амир Закиров

В последний месяц лета вступят в силу несколько законов и нововведений: о продаже бестабачных никотиновых смесей, об открытии границ в несколько стран, индексации пенсии, новых ценах на полисы ОСАГО и др. Рассказали об этом подробнее

Проверка Первомайского района

Фото: Анастасия Захарова

Каждую субботу глава Ижевска Олег Бекмеметьев выезжает на инспекцию районов города в рамках проекта #ПешкомпоИжевску. В этом раз он отметил плохие тротуары, разбитые парковки и возможность открытия нового сквера. Всего за два часа Олег Николаевич дал около 20 поручений.

Новые законы о содержании домашних животных и наливайках

Фото: Алена Селезнева

Госсовет Удмуртии принял поправки в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». В нем говорится, что теперь выгул собак запрещен вне предназначенных для этого мест. Подробнее об этом в эфире радио «КП»-Ижевк» рассказали зампредседателя Госсовета Удмуртии Александр Прозоров и начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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