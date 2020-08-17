Утро в Ижевске: погода на неделю, страшные ДТП и строительство больницы

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 августа, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем +17...+19 градусов, местами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Чем закончились игры двух влюбленных в Ижевске?

- Площадка для воркаута появится в школе №50 Ижевска по проекту «Инициативное бюджетирование».

- Итоги Республиканских сельских спортивных игр подвели в Удмуртии.

- Вайнахская башня может появиться в парке Космонавтов Ижевска.

- Всероссийские соревнования для любителей по триатлону пройдут 23 августа в Воткинске.

- Глава Ижевска раскритиковал темп ремонта в одной из школ города.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Архив

Дожди и пасмурная погода на этой неделе напомнили о наступлении осени. Вернется ли лето в течение следующих семи дней? Ответ читайте в нашем прогнозе.

СТРАШНЫЕ ДТП ЗА ПРОШЕДШИЕ ДНИ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю. Сегодня расскажем о сбитом пешеходе, разбившемся водителе мотороллера и о трактористе, который не заметил человека в высокой траве.

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦЫ

Фото: Екатерина Ардашева

С осени прошлого года в Ижевске по проекту «Большой ремонт» обновляют первый корпус городской клинической больницы №6 на улице Ленина. Работы идут не так быстро, как хотелось бы: объект слишком большой и сложный, к тому же продолжает работать, ведь за поликлиникой, находящейся в этом здании, закреплено 16 тысяч жителей, а в стационаре, рассчитанном более чем на сотню мест, всегда находятся пациенты.

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