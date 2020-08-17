Утро в Ижевске: погода на неделю, страшные ДТП и строительство больницы

Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 августа, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем +17...+19 градусов, местами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Чем закончились игры двух влюбленных в Ижевске?
- Площадка для воркаута появится в школе №50 Ижевска по проекту «Инициативное бюджетирование».
- Итоги Республиканских сельских спортивных игр подвели в Удмуртии.
- Вайнахская башня может появиться в парке Космонавтов Ижевска.
- Всероссийские соревнования для любителей по триатлону пройдут 23 августа в Воткинске.
- Глава Ижевска раскритиковал темп ремонта в одной из школ города.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
Фото: Архив
Дожди и пасмурная погода на этой неделе напомнили о наступлении осени. Вернется ли лето в течение следующих семи дней? Ответ читайте в нашем прогнозе.
СТРАШНЫЕ ДТП ЗА ПРОШЕДШИЕ ДНИ
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю. Сегодня расскажем о сбитом пешеходе, разбившемся водителе мотороллера и о трактористе, который не заметил человека в высокой траве.
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦЫ
Фото: Екатерина Ардашева
С осени прошлого года в Ижевске по проекту «Большой ремонт» обновляют первый корпус городской клинической больницы №6 на улице Ленина. Работы идут не так быстро, как хотелось бы: объект слишком большой и сложный, к тому же продолжает работать, ведь за поликлиникой, находящейся в этом здании, закреплено 16 тысяч жителей, а в стационаре, рассчитанном более чем на сотню мест, всегда находятся пациенты.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.