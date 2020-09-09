Утро в Ижевске: карантин установили в одном из районов Удмуртии, почему пары разводятся после самоизоляции, и как работают ветеринары

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 9 августа, в Ижевске ожидается небольшой дождь и до +23 градусов тепла. Предлагаем вам посмотреть новости за вчерашний день одной строкой:

- Улицу Кирзаводскую отремонтировали в Ижевске

- Водитель «Газели» пострадал в ДТП в Удмуртии

- Два кладбища привели в порядок в Ижевске после вмешательства прокуратуры

- Деньги из ящика для пожертвований в храме похитили в Удмуртии

- 16 человек заболели клещевым энцефалитом в Удмуртии

- Заседание по делу Александра Соловьева продолжилось в Удмуртии

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Карантин по трихинеллезу установили одном из районов Удмуртии

Карантин по трихинеллезу установили одном из районов Удмуртии Фото: Архив КП

В муниципальном образовании «Большеолыпское» и охотничьих угодьях урочища Апачи Кезского района Удмуртии установили карантин по трихинеллезу. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.

Сейчас в населенных пунктах проводятся мероприятия по ликвидации очага трихинеллеза.

Более тысячи пар развелись в Ижевске после самоизоляции

Более тысячи пар развелись в Ижевске после самоизоляции Фото: pixabay.com

В России за первое полугодие 2020 зарегистрировали более 220 тысяч разводов. Об этом сообщает Росстат. «Комсомолка» узнала, сколько пар развелись в Ижевске и как на ситуацию в семье могла повлиять пандемия коронавируса.

«Комсомолка» разобралась, как работают ветеринары в Ижевске

«Комсомолка» разобралась, как работают ветеринары в Ижевске Фото: Архив КП

Недавно в России отмечали День ветеринарного работника. В честь праздника «Комсомолка» решила рассказать, кто и как оперирует домашних питомцев, от чего чаще всего приходится их спасать и как работает ветеринарная клиника.

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