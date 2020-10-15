Утро в Ижевске: 10 лет строгого режима для экс-главы Удмуртии, пожар в Медведево и восстановленное граффити

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, любимый город! Сегодня, 15 октября, в Ижевске ожидается облачность с прояснениями и до 16 градусов тепла. Заваривайте горячий чай и читайте нашу подборку новостей одной строкой:
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10 лет и 275 миллионов рублей
Александра Соловьева приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева к 10 годам строгого режима и штрафу 275 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. При вынесении приговора суд учел следующие обстоятельства, смягчающие вину: способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, возраст обвиняемого и его состояние здоровья.
Пожар в Медведево
Всего в пожаре сгорело 6 построек Скриншот видео
13 октября, в 22:00 в совхозе Медведово загорелись надворные постройки. Пожар был настолько сильным, что сгорело 6 из них.
За 45 минут сотрудникам удалось потушить пожар - в ликвидации приняли участие 26 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Граффити с Децлом восстановили
Граффити восстановили
Фото: Анастасия Захарова
14 октября граффити с портретом рэпера Децла на стене дома №275 по улице Карла Маркса восстановили. 8 октября вандалы нарисовали число 228 на щеке певца и закрасили его глаза черной краской.