Сбитые велосипедисты, авто в яме: серьезные ДТП в Удмуртии за неделю
Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими серьезными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.
Грузовик + легковушка: пострадали женщина и ребенок
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
ДТП произошло 20 июня на 264 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга». Водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в машину «Субару» под управлением 41-летнего мужчины. Пассажиры легковушки - 40-летняя женщина и 4-летняя девочка - получили травмы.
Пьяное ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
22 июня 34-летний водитель машины «Шевроле» вылетел в кювет: машина опрокинулась. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы, их отвезли в больницу.
Водитель был с признаками опьянения. По факту ДТП возбуждены административные материалы, ведется расследование.
Сбитые дети-велосипедисты
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
23 июня стало известно, что сразу 4 ребенка пострадали в ДТП. Так, 23-летний водитель машины «Фиат-Дукато» сбил 12-летнего велосипедиста. В тот же день на Воткинском шоссе 45-летний водитель машины «Киа» сбил 8-летнего велосипедиста.
35-летний водитель машины «Митсубиси» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Еще один водитель 62 лет сбил 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.
Водитель улетел в яму
Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска
25 июня около 13:00 в поселке Машиностроителей водитель на повороте не справился с управлением и улетел с дороги в яму.
На месте происшествия спасатели помогли двум женщинам выбраться из машины и вытащили авто из ямы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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