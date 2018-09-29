Итоги недели в Ижевске: судьба кинотеатра «Аврора» и дело по взрыву дома на Удмуртской

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-29T15:28:34+03:00

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Последняя неделя сентября выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018

В Ижевске переименуют часть улицы Моторной

Билеты на матчи ХК «Ижсталь» в Ижевске теперь можно купить онлайн

С 1 октября в Ижевске перестанут ходить дачные автобусы

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин вышел из партии «Единая Россия»

В Ижевске двухвагонные трамваи вновь выйдут на маршрут

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Взрыв на Удмуртской

Обрушение дома произошло 9 ноября 2017 годаФото: Сергей ГРАЧЕВ

С 8 октября Верховный суд Удмуртии начнет рассмотрение уголовного дела по факту взрыва жилого дома на улице Удмуртской, 261. Как оказалось, в ходе расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза 27-летнего обвиняемого. Она показала, что у него есть заболевание (подробнее)

Накажут родителей

pixabay.com

В Удмуртии могут ввести наказание для родителей курящих в возрасте до 16 лет детей. С инициативой внести соответствующие изменения в законодательство выступили представители МВД по Удмуртии. Предложение будет передано в Госсовет (подробнее)

Штрафы и лишения

Вадим Мацнев

С 25 сентября в России заработали новые требования к работе управляющих компаний, за нарушение которых им грозят значительные штрафы и даже отстранение от управления домами! О том, что изменилось и как это отразится на жизни жителей многоквартирных домов – в нашем материале (подробнее)

Судьба кинотеатра «Аврора»

Кинотеатр «Аврора» площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров построили в 1980-х годахФото: Архив КП

В Ижевске обсуждается будущее культового здания кинотеатра «Аврора», расположенного на улице Школьной. Среди предложений по его обустройству – открытие терм, развлекательного или спортивного центра. Эксперты сошлись во мнении, что именно последний вариант – открытие в здании спортивного комплекса, и является наиболее приемлемым (подробнее)