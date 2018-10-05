2018-10-05T07:10:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: раскрытие сети подпольных казино и подробности дела о взрыве на Удмуртской, 261

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Диана ФИЛИМОНОВА
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Доброе утро, Ижевск!Доброе утро, Ижевск!Фото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 октября, долгожданная пятница! Мы расскажем вам о главных новостях последних часов в нашем традиционном утреннем обзоре:

5 октября водителей Ижевска проверят на трезвость

Автопробег пройдет в Ижевске в честь 60-летия хоккейного клуба «Ижсталь»

Школа полиции «СтрИж» открылась в Ижевске

Питание в ряде школ Ижевска могут отдать на аутсорсинг федеральным компаниям

Двое мужчин объявлены пропавшими в Удмуртии

Дело о взрыве газа на Удмуртской, 261

8 октября Верховный суд Удмуртии начнет рассмотрение дела о взрыве газа на Удмуртской, 261. По версии следствия, инициировал взрыв 27-летний ижевчанин, житель того же дома. Экспертиза показала: мужчина страдает от хронического психического расстройства, и теперь государственное обвинение настаивает на принудительном лечении (подробнее)

Трагедия произошла почти год назад - 9 ноября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Трагедия произошла почти год назад - 9 ноябряФото: Сергей ГРАЧЕВ

Награды учителям

В преддверии Дня учителя в Ижевске наградили победителей конкурса «Поощрение лучших учителей и педагогических работников Удмуртской Республики». 13 лучших учителей награждены премиями в 200 тысяч рублей, еще 50 учителей – по 57,5 тысяч (подробнее)

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Подпольные казино

Крупную межрегиональную сеть из 28 игорных точек раскрыли в Удмуртии. Известно, что злоумышленники производили, распространяли и обслуживали игорное оборудование, разрабатывали программное обеспечение к нему и даже осуществляли инкассацию денежных средств. Ежемесячный доход злоумышленников составлял более 10 млн рублей (подробнее)

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Самые необычные питомцы

Среди массы любителей кошек и собак есть небольшое количество ценителей настоящей экзотики – змей, пауков, бабочек… Каково это – быть хозяином столь необычного питомца – в нашем материале (подробнее)

Ольга Домнина

Ольга Домнина

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