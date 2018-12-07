2018-12-07T13:07:10+03:00
Общество

Утро в Ижевске: признание экс-главы Удмуртии, финал Гран-при по фигурному катанию и плата за вывоз мусора

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 7 декабря, пятница. Сегодня будет небольшой снег, температура -5...-7 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Девушка из Удмуртии погибла в Казани (продолжение).

- Завершено расследование по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева (продолжение).

- Финал Гран-при по фигурному катанию: где смотреть выступления уроженок Удмуртии Загитовой и Туктамышевой (продолжение).

- Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите в Ижевске маршрутами ИПОПАТ (продолжение).

- В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака (продолжение).

Далее с подробностями:

«Ваш садик горит!»

ЧП в детском саду

ЧП в детском саду

Днем 29 ноября произошел пожар в детском саду №11 на улице Ильфата Закирова, 22а – густой дым шел из подвала здания. Сотрудники сада в первые же минуты принялись эвакуировать детей, а это более 300 человек! Мы выяснили подробности происшествия (продолжение).

Тарифы на мусор

"Мусорная" реформа

"Мусорная" реформа

Минстрой Удмуртии рассказал, как именно жители будут платить за вывоз мусора из многоквартирных домов с 1 января 2019 года. Подробнее в теме разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

«Я 10 лет назад!»

Продолжение фотоконкурса

Продолжение фотоконкурса

Дорогие наши, у нас продолжается финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». И у нас интрига - одна из участниц обгоняет остальных почти на 100 голосов! Посмотреть на нашего лидера и остальных прекрасных дам, а также проголосовать за самых достойных, на ваш взгляд, можно тут.

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